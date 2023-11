Con quel che succede in giro la priorità è cambiare il nome a Cervinia. O dell’avere certezze

Ci sono decisioni che sono necessarie, necessarie come riempire il frigo. Fors’anche per questo si è deciso di cambiare il nome a Cervinia? battute a parte è questa l’ultima indimenticabile decisione del presidente della Valle d’Aosta di togliere il nome Cervinia – datato da epoca fascista – in Le Brueil.

Mentre il mondo salta in aria noi cambiamo nomi alle città. Da Cortina-Le Brueil a Le Brueil semplice semplice. L’importante è avere priorità. Che diventino certezze.

(30 novembre 2023)

