Tir di traverso sull’autostrada: tentata rapina a un portavalori. Spari

Alle 6.30 del mattino posizionano il TIR di traverso per bloccare il portavalori che però si accorge della manovra e lancia l’allarme evitando il blocco. I rapinatori sanno il fatto loro, sono un pessimo segno gli assalti ai portavalori, e incendiano quattro auto e si danno alla fuga gettando chiodi sull’asfalto.

Il furgone blindato era in viaggio sulla Torino-Milano, al confine tra Piemonte e Lombardia, vicino al ponte sul Ticino. Sul posto forze dell’ordine, scientifica e stradale per i rilievi di legge.

La A4 è stata chiusa per ore in entrambi i sensi e si è formata una coda di 6 chilometriverso Milano. Solo in tarda mattinata la circolazione ha ripreso a defluire.

(4 dicembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata