Binatti dice di non sapere nulla dei calendari: la minoranza annuncia battaglia

“So di non sapere è una delle massime più famose del filosofo greco Socrate. Si saranno ispirati a lui Binatti e Canetta nella risposta alle nostre interrogazioni in merito alla vicenda dei calendari?” chiedono Anna Uboldi e Raffaele Sacco dopo avere ricevuto le non-risposte alle interrogazioni urgenti presentate nell’ultimo Consiglio comunale.

È Anna Uboldi a fare la cronologia degli eventi “il Presidente Ingold distribuisce ai bambini in visita al Municipio i calendari ufficiali del Consiglio comunale che, però, contengono link che rimandano alle sue pagine personali contenenti propaganda politica, insulti al Presidente Mattarella e propaganda filorussa. Un gesto deprecabile del quale chiediamo conto in Consiglio comunale con due interrogazioni urgenti al quale il Sindaco Binatti risponde dopo cinque giorni”. Prosegue Raffaele Sacco “sarebbe meglio dire che Binatti non risponde (e dichiara che mai lo farà per le interrogazioni urgenti!), dal momento che omette di dichiarare se condivide o non condivide il gesto e per le restanti domande si arrampica sugli specchi. Dice che non era a conoscenza dell’iniziativa (ma ha autorizzato l’uso del Simbolo) e che non aveva controllato i link accessibili solo tramite dispositivo elettronico (un semplice smartphone)”.

“Una risposta che non è per nulla esaustiva: il Sindaco dovrà spiegarci se condivide o si dissocia dall’azione e se intende prendere provvedimenti”, il commento di Emanuela Cazzadore, tra le firmatarie della richiesta di convocazione di un Consiglio comunale straordinario per fare luce sulla vicenda.

“Una cosa non ci stupisce: il Sindaco non sa. Evidentemente ha altri pensieri per la testa, i trecatesi possono passare in secondo piano. Un’altra domanda ci sorge spontanea: i consiglieri e gli assessori della maggioranza, specie della Lega, continueranno a rimanere in silenzio o avranno un moto di orgoglio di fronte a un’azione che lede anche la loro immagine?”, le dichiarazioni di Filippo Sansottera a cui si aggiunge Marco Uboldi “in Consiglio presenteremo degli atti che costringeranno la maggioranza a scoprire le carte e a dichiarare la loro complicità o la loro estraneità all’iniziativa di Ingold. Non possiamo più accettare gesti simili, ma soprattutto il silenzio degli alleati di Binatti che continuano a trincerarsi dietro ai non sapevamo, però siamo una squadra”.

(6 dicembre 2023)

