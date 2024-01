Pozzolo da Vercelli, Luca Campana sporge querela: “Non ho sparato io”

Luca Campana, il trentunenne elettricista specializzato ferito alla coscia sinistra da un colpo di pistola calibro 22 al termine della notte di Capodanno a Rosazza protagonista Pozzolo – silurato da Meloni – ha querelato per lesioni il proprietario dell’arma dalla quale è partito il colpo, il deputato Emanuele Pozzolo.

La querela è stata depositata in Procura a Biella nella mattinata del 4 gennaio 2024 da un Campana ancora claudicante dopo l’intervento che ha estratto il proiettile dalla coscia, accompagnato dal suo avvocato. Luca Campana, riporta Repubblica, ha ribadito di non avere “mai toccato la pistola né ho mai chiesto che mi fosse mostrata l’arma” sottolineando di “essere stato colpito frontalmente e di non essersi nemmeno reso conto di ciò che stava accadendo” avendo solo sentito il rumore dello sparo.

(4 gennaio 2024)

