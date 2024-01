Pozzolo sospeso da Fratelli d’Italia

Il deputato Emanuele Pozzolo è stato sospeso dal gruppo di FdI. Lo ha deciso l’ufficio di presidenza del gruppo, informano fonti parlamentari. La decisione è maturata dopo la specifica richiesta della leader del partito, la premier Giorgia Meloni, che aveva annunciato la richiesta in conferenza stampa.

La vicenda dello sparo nella notte di Capodanno è nota ed è già costata una querela a Pozzallo, da parte del 31enne ferito (e non depone a favore di Pozzallo ciò che ha detto il 31enne in televisione “Io sono un operaio, lui è un politico).

La questione è solo all’inizio, Pozzolo rimane in parlamento e vedremo se la Lega, che lo ha già sospeso una volta – e lui aveva commentato, come ricorda La Stampa, “Mi ritengono indegno, ma loro sono servi di partito” perché la signorilità è tutto in politica, se lo riprenderà tra le sue fila: la fame (di voti) è brutta.

(9 gennaio 2024)

