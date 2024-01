Torino, morta la 65enne accoltellata dal marito

La 65enne accoltellata dal marito, un ex gommista 70enne, è morta all’ospedale Molinette dopo due giorni di agonia nonostante un’operazione che le ha asportato la milza e le cure dei medici. Al culmine di una lite il marito l’aveva accoltellata più volte all’addome e alla schiena.

Il 70enne arrestato mercoledì e accusato di omicidio volontario, si trova ristretto alle Molinette nel reparto detenuti, perché le sue condizioni psichiatriche non sono state ritenute compatibili con la detenzione in carcere. E’ stato comunque abbastanza lucido davanti al pubblico ministero Roberto Furlan, coordinatore dell’inchiesta, da avvalersi della facoltà di non rispondere.

La coppia era sposata da 40 anni e aveva due figli.

(12 gennaio 2024)

