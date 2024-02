Quattromila in corteo pro Palestina a Torino: con loro anche No Tav e Askatasuna

Si è sfilato a Torino nel corteo pro Palestina che raduna oltre quattromila in corteo e in piazza Castello per la manifestazione regionale contro “le armi a Israele”. E Hamas? In primo piano un cartonato con Meloni e Netanyahu che si stringono la mano. Tra i manifestanti anche No Tav e Askatasuna (questi ultimi assurti alla quasi santità da grazia della Mole negli ultimi giorni) al grido di “Cessate il fuoco subito”, “Stop alle armi a Israele”, “Per la fine dell’occupazione”, “Corridoi umanitari sicuri per i palestinesi”.

La manifestazione era promossa dal Coordinamento per Gaza e dal Coordinamento 2 Dicembre. Presenti una delegazione del Coordinamento delle moschee torinese, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Si Cobas e diversi ragazzi dei collettivi per “fare pressione sui governi affinché si raggiunga il risultato minimo di un cessate il fuoco su Gaza immediato e permanente”, dal volantino citato integralmente da La Stampa.

(3 febbraio 2024)

