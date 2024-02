Alessandro Miressi è argento sui 100sl ai Mondiali di Doha 2024

Nuota benissimo per 80m ed è addirittura in testa, poi c’è il ritorno del cinese primatista del mondo in prima frazione di staffetta (46″80 fatichiamo a credere che si ripeterà, poi ne parleremo) che lo supera negli ultimi metri e Miressi è argento.

Bravissimo: da anni ormai nuota ad altissimo livello, è campione mondiale di staffetta, plurima medaglia europea, primatista italiano, argento e bronzo olimpico in staffetta, ed è al momento il secondo al mondo. Un carrierone e un futuro in piena crescita. Grande Miressi.

(15 febbraio 2024)

