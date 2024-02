Domenica 25 febbraio nuovo appuntamento con Passepartout en Hiver – Conversazioni d’inverno, il ciclo di incontri promosso dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e dalla CNA di Asti, che si terrà fino al 3 marzo tutte le domeniche alle 17 in biblioteca.

Domenica 25 febbraio alle 17 si presenta il libro di Barbara Alessio e Franco Fassola “L’ultima carezza” (Om Edizioni). Le autrici dialogheranno con la giornalista Selma Chiosso. Un libro dedicato al rapporto d’amore che lega l’essere umano agli animali con cui decide di accompagnarsi per la vita. Ne parla affrontando l’esperienza, emotivamente molto significativa, della sua perdita: un dolore profondo, che spesso inizia con una diagnosi infausta, che comunica che non c’è più niente da fare e comporta spesso il momento terribile in cui si deve decidere l’eutanasia. Nonostante la loro diffusione nelle nostre case, lo strazio per la loro perdita è ancora un tabù, socialmente poco riconosciuto e poco studiato, ancora oggetto di derisione “ma dai, era solo un gatto!”. Invece è un lutto speciale, di cui nessuno sa occuparsi. Perché stiamo così male? Quale misterioso legame unisce il proprietario al suo animale?

Barbara Alessio è Psicologa Clinica, Psicoterapeuta, Psciodiagnosta. Ha un Master di II livello in Bioetica. E’ responsabile del servizio di Psicologia e psicodiagnosi di una casa di cura neuropsichiatrica. Lavora da venticinque anni come consulente-formatore per organizzazioni private e pubbliche. Coautrice di testi scientifici, cura rubriche e blog dedicati alla salute mentale.

Franco Fassola è Medico Veterinario esperto in Comportamento Animale e in interventi assistiti con gli animali. Ha un master in Counseling Sistemico- Relazionale presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma. E’ responsabile del reparto di medicina Comportamentale dell’Istituto Veterinario di Novara. E’ autore di due testi divulgativi sull’educazione del cucciolo. E coautore di un testo scientifico di Medicina comportamentale del cane, del gatto e di nuovi animali da compagnia.

Come nelle scorse edizioni, a ogni evento saranno presenti artisti della CNA Artisti, coordinati da Marisa Garramone, che offriranno l’interpretazione grafica del tema proposto prima di ogni incontro

Attore e medico attualmente in pensione, ha esposto i suoi lavori su tutto il territorio nazionale. I suoi ultimi lavori, caratterizzati da supporti di forma e numeri diversi, sono funzionali alla scomposizione del consueto schema pittorico e finalizzati ad un’articolazione delle volumetrie più ampia e complessa. La particolare tecnica compositiva gli consente di creare uno spazio tridimensionale nel quale lo spettatore ha l’illusione di proiettarsi. Ultimo appuntamento in programma il 3 marzo con “Eredità educativa di Lina Guenna Borgo”, Associazione Culturale Le donne della Lina in dialogo con Laurana Lajolo. Artisti: Rossana Turri e Marisa Garramone. Ingresso libero. Maggiori dettagli su www.bibliotecastense.it.

(15 febbraio 2024)

