Ventunenne a bordo di un’autovettura rubata fermato dalla Polizia di Stato 

Gli agenti del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia hanno fermato un cittadino marocchino di 21 anni gravemente indiziato di ricettazione in concorso e denunciato contestualmente un suo connazionale per il medesimo reato. A notte inoltrata la Centrale Operativa della Questura diramava alle Volanti, che pattugliano il territorio, la nota relativa alla presenza di un’autovettura provento di furto localizzata in movimento in corso Regio Parco da un istituto di vigilanza.

Personale del Commissariato rintracciava la vettura in via Brandizzo, proprio nel momento in cui il conducente, cittadino marocchino di 21 anni, arrestava la marcia del veicolo e, insieme a un connazionale, di 35 anni, scendeva per darsi alla fuga a passo svelto in direzione di largo Giulio Cesare. I due venivano fermati e sottoposti a controllo; il ventunenne aveva nelle tasche le chiavi dell’autovettura, del valore di oltre 30.000 €, rubata poche ore prima. In merito, i due cittadini marocchini non sono in grado di dare indicazioni utili.

In considerazione dei gravi indizi di colpevolezza, l’A.G. ha applicato al 21enne una misura cautelare non custodiale in attesa della conclusione delle indagini e delle sentenza definitiva.

(22 febbraio 2024)