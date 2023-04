“Il turismo delle emozioni”, appuntamento sabato 6 maggio con la prima edizione del “Premio Storymover”

di Redazione Torino

Sabato 6 maggio dalle ore 15 presso la Sala Riunioni delle Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo si terranno la Tavola Rotonda dal titolo “Il turismo delle emozioni” realizzata con la consulenza di Mauro Carbone e la prima edizione del “Premio Storymover” ai Narratori del Paesaggio. Questo evento si colloca tra le iniziative del progetto Landscape Storymovers ideato da Fabio Fassio ed Elena Romano del Teatro degli Acerbi realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori” della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.

Durante la Tavola Rotonda alcuni esperti di cultura, turismo ed enogastronomia dialogheranno sul tema del rapporto tra il viaggio e le emozioni esplorando le modalità del fare accoglienza creando “appaesamento” nel turista. Il tema verrà affrontato da diversi punti di vista:

Paesaggio: l’emozione nel paesaggio disegnato dai vignaioli con l’intervento di un rappresentante del Consorzio dell’Asti DOCG , main sponsor del progetto.

, main sponsor del progetto. Narrazione: la narrazione come strumento di veicolazione delle emozioni e di costruzione di profondità con l’intervento di Matteo Negrin, direttore generale della Fondazione”Piemonte dal Vivo .

. Letteratura: paesaggi letterari tra mito e realtà con l’intervento di Pierluigi Vaccaneo – direttore Fondazione Cesare Pavese.

Viaggio: l’attrattività del nostro territorio per gli stranieri che investono in esso. Intervento di Marie Steenstrup, guida turistica certificata del Piemonte e co-fondatrice dell’Associazione Piemonte Heritage .

. Gusto: i profumi della tavola, l’aspetto più emozionale della gastronomia! Intervento di Luca Ferrua – direttore ilgusto.it gruppo Gedi

Scoperta: l’emozione della scoperta di un territorio tramite percorsi inusuali. Intervento di Edoardo Vallarino Gancia – progetto TrEno di Visit LMR

Concluderà il percorso di approfondimento un intervento video del progettista culturale Paolo Verri. Moderano l’incontro Mauro Carbone e Fabio Fassio.

A seguire, si terrà la prima edizione del Premio Landscape Storymovers ai Narratori del Paesaggio: quest’anno, il premio verrà simbolicamente assegnato a Beppe Fenoglio e a Cesare Pavese attraverso il Centro Studi e la Fondazione.

Il premio non sarà un premio qualunque, ma una scultura scolpita a mano dall’artista contadino e Testimone del Paesaggio del paese di Quaranti Renato Cavallero.

(30 aprile 2023)

