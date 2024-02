Juve-Frosinone l’ennesimo “scandalo Allegri”. E se gli abbonati valutassero una class action….

di Lorenza Morello

Posto che andare all’Allianz Stadium è sempre uno spettacolo, la gestione Allegri ha trasformato una squadra di calcio in una compagnia teatrale in cui il teatro dell’assurdo la fa sempre da padrone. La partita di oggi con il Frosinone è un esempio emblematico. Una partita giocata 90 minuti in difesa contro la quartultima della classifica è una contraddizione in termini.

Vlahovic segna due goal mentre Chiesa, spaesato gira per il campo cercando le primule. La squadra è inesistente. Lo stupore dei tifosi alla fine quando Rugani regala il goal della vittoria e ci si ritrova ad esultare quasi si fosse battuto il Real. All’evidenza di tutti una sola considerazione: chi sostiene Allegri non tifa Juve.

I tifosi e gli abbonati dovrebbero seriamente pensare ad una Class Action contro la società che una volta poteva dare lo scudetto per scontato e tentare di vincere la Champions, ed oggi deve piuttosto preoccuparsi di non farsi raggiungere dal Bologna e restare in serie A.

(25 febbraio 2024)

