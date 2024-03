Numerosi controlli congiunti delle forze di Polizia in città

Diversi i controlli nella scorsa notte di sabato di Polizia di Stato e altre forze di polizia – Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale – nelle aree cittadine interessate dal fenomeno del divertimento del fine settimana, concentrati nelle aree maggiormente interessate dall’afflusso di persone: quartieri San Salvario e Vanchiglia e le aree dei Murazzi e di Piazza Vittorio Veneto.

Sono state identificate 141 persone; controllati 14 veicoli ed elevato un verbale per violazione dei limiti di velocità. Le Forze dell’ordine hanno inoltre provveduto al controllo di 9 esercizi pubblici; all’emissione di 3 sanzioni amministrative per vendita di alcolici oltre le ore 21; al sequestro di 68 grammi di sostanza stupefacente a carico di ignoti. Gli esercizi sanzionati, due minimarket e una gastronomia, sono ubicati nel quartiere San Salvario.

A Barriera Milano personale del Commissariato di P.S. di Barriera di Milano, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e dell’unità cinofila della Polizia di Stato, ha svolto una mirata attività di contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti in strada e del degrado urbano nel quartiere. Nel corso dell’attività, sono stati effettuati plurimi controlli in C.so Giulio Cesare che hanno portato all’identificazione e al controllo di diversi soggetti. Nello specifico è stato tratto in arresto un cittadino senegalese di 29 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in quanto si rinvenivano, nella tasca destra del giubbotto, diverse dosi di crack, cocaina ed eroina. A seguito di perquisizione domiciliare nell’abitazione del soggetto, sono stati rinvenuti altri 200 grammi tra crack e cocaina, oltre a materiale da taglio e materiale per il confezionamento. Ulteriori indagini sono in corso.

Controlli anche nei quartieri Aurora e Vanchiglia dove la Polizia di Stato ha agito insieme a personale della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale nelle aree del Lungo Dora Napoli, di Piazza Borgo Dora, Ponte Crapanini, Corso Principe Oddone, Corso Giulio Cesare, Corso Brescia, Corso Novara, giardini Arimonda, Corso Belgio, che hanno portato all’identificazione di 80 persone, dell quali 4 denunciate in stato di libertà. Sono stati controllati 5 locali ed elevati complessivamente 5.500 € di sanzioni amministrative.

Nello specifico, una persona, trovata con un taglierino, è stata denunciata per il possesso dell’arma. Gli altri 3 individui sono stati denunciati in quanto inottemperanti all’ordine del Questore di Torino di lasciare il territorio nazionale. Una persona è stata sanzionata amministrativamente per il possesso di hashish. La Polizia Municipale ha elevato quattro sanzioni amministrative per un ammontare di 3500 euro per carenze igienico sanitarie o altre irregolarità nei confronti di 2 esercizi pubblici. L’Arma dei Carabinieri ha sanzionato un bar e una gastronomia per carenze igienico sanitarie per un totale di 2000 euro.

(17 marzo 2024)

