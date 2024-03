Tenta di uccidere il figlio nel sonno, arrestata

Una donna di 53 anni è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio per avere cercato di uccidere il figlio 19enne nel sonno. La donna è residente in un comune vicino ad Aosta e soffre di gravi problemi psichiatrici.

La donna ha colpito il figlio mentre questi dormiva prima con una mannaia e poi lo ha ferito al collo e alle braccia con un coltello, per fortuna in modo superficiale e senza provocare gravi danni. Il giovane è stato accompagnato all’ospedale e giudicato guaribile in dieci giorni. La donna è agli arresti nel reparto di Psichiatria dell’ospedale. Sul luogo dell’aggressione i Carabinieri.

