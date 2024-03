L’opera prima di Mario Barbaro: “Nondemocrazia. Il sistema in cui viviamo dipende solo da noi”

SBS Edizioni vi segnala il lancio dell’opera prima del torinese Mario Barbaro, “Nondemocrazia. Il sistema in cui viviamo dipende solo da noi”, già disponibile in libreria. Questo libro non solo rappresenta un importante contributo al dibattito sulla democrazia in Italia, ma aspira anche a fungere da stimolo per un dialogo ampio e inclusivo tra tutti i cittadini italiani. Con la prefazione di Niccolò Rinaldi, già deputato europeo, attuale funzionario dell’Unione Europea.

Più che un semplice contributo, questo libro vuole essere uno sprone al dibattito, esplorando tematiche chiave attraverso una disamina approfondita delle recenti riforme costituzionali in Italia – dalla riduzione del numero di parlamentari all’introduzione del cosiddetto “premierato”. L’autore auspica di innescare un dibattito ampio e inclusivo che coinvolga tutti i cittadini.

Il libro è impreziosito dalla prefazione di Niccolò Rinaldi, scrittore, già deputato europeo e attuale funzionario dell’Unione Europea. Rinaldi elogia la capacità di Barbaro di delineare con precisione il “perimetro e l’area” della questione, promuovendo un dialogo fondato sulla comprensione e sulla condivisione delle idee. Inoltre, evidenzia come Nondemocrazia stimoli una riflessione critica sui grandi dilemmi del nostro tempo, facendo eco al pensiero di Popper sulla responsabilità civica nel mantenimento e nella critica della democrazia. Mario Barbaro, laureato in Economia, è da sempre interessato alle principali questioni sociali, culturali e politiche. Tra i fondatori dell’Associazione Marco Pannella di Torino nel 2019, attualmente ne è il coordinatore. Lo stesso anno, è stato eletto membro del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, e successivamente nominato nella Segreteria del Partito. Dal 2022, ricopre il ruolo di membro del direttivo del Centro Pannunzio di Torino, un centro culturale di rilievo.

Nondemocrazia: Il sistema in cui viviamo dipende solo da noi segna il debutto letterario di Mario Barbaro, offrendo una visione penetrante e stimolante su come la democrazia e la responsabilità civica si intreccino nel definire il futuro della società italiana.

(18 marzo 2024)

