Controlli di Polizia nell’area di Porta Nuova

Nei giorni scorsi si è svolto un controllo straordinario del territorio coordinato dal Commissariato di P.S. Barriera Nizza insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte. Il servizio, concentratosi nell’area della stazione Porta Nuova e vie limitrofe, ha portato all’identificazione di 39 persone; un arresto; il controllo di 1 locale pubblico; l’emissione di 7 sanzioni amministrative.

Nello specifico un esercizio commerciale situato in Via Nizza, è stato sanzionato per diverse violazioni amministrative quali il commercio abusivo di vari prodotti, la presenza di 2 new slot collocate ad una distanza irregolare da luoghi sensibili, la mancanza dell’impianto acustico e la presenza di una sala fumatori non idonea, per un totale di circa 13.200,00€.

Inoltre nei pressi della stazione metropolitana, un cittadino italiano di quarantotto anni, è stato arrestato perché non ottemperante al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

(1 aprile 2024)

