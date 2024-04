Ventitre anni ad Alfredo Cospito e 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino, anarchici, sono le condanne definitive decise dalla Cassazione nell’ambito del processo per l’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006.

Rigettati i ricorsi della Procura Generale di Torino e delle difese. Cospito è attualmente detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Sassari.

(24 aprile 2024)

