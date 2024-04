Controlli della Polizia di Stato nel quartiere Barriera Nizza: quasi 20mila euro di sanzioni

di Redazione Torino

Controlli straordinari del territorio effettuati dai poliziotti del Commissariato di P.S. Barriera Nizza nel territorio di competenza, volti alla verifica dei titoli autorizzativi e delle norme che regolano i pubblici esercizi, in collaborazione con personale della Polizia Municipale, hanno portato all’identificazione di 77 persone, al controllo di 3 esercizi pubblici e all’erogazione di 3 sanzioni amministrative per quasi 20.000 €.

I controlli hanno riguardato 2 locali commerciali, uno in corso Maroncelli e l’altro in via Baretti, e un circolo privato in zona Piazza Bengasi. In quest’ultimo, è stata riscontrata la presenza di 14 clienti privi di tessera associativa, la mancanza della valutazione dell’impatto acustico, l’ingresso del circolo non presenziato per la verifica della tessera associativa, alcune carenze igienico sanitarie e strutturali, con sanzioni per oltre 6000 €. In un esercizio di vicinato di Corso Maroncelli è stata riscontrata la vendita di bevande alcoliche anche dopo le ore 24, pertanto il titolare è stato sanzionato per la violazione dell’art.8bis del regolamento di polizia urbana del comune di Torino per un totale di 6.826,67 €. Medesima sanzione è stata elevata nei confronti di una gastronomia, con annesso esercizio di vicinato, di via Baretti ove veniva riscontrata la mancata interruzione della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalla mezzanotte alle ore 6.

(28 aprile 2024)

