Tentano di nascondere il crack, la Polizia li arresta

di Redazione Cronaca

Il personale del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna ha arrestato due uomini del Gambia, di trenta e venticinque anni, poiché gravemente indiziati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio in Corso Venezia, le pattuglie del commissariato sono entrate all’interno di un edificio abbandonato, dove due persone si sono date alla fuga, subito raggiunte dagli agenti che, dopo il fermo, rinvengono quasi 40 grammi di crack insieme a una somma in denaro di 230 euro. Ai due uomini, un venticinquenne e un trentenne, viene sequestrato un telefono cellulare al quale arrivano chiamate in modo incessante. I due erano entrambi irregolari in Italia e sono stati arrestati. Ulteriori immagini sono in corso.

(28 aprile 2024)

