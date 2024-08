Nella mattina odierna la Polizia di Stato della Questura di Torino ha eseguito n.3 perquisizioni personali e domiciliari, delegate dalla Procura della Repubblica di Torino, a carico di tre presunti militanti di estrema destra, indagati per usurpazione di funzioni pubbliche per aver effettuato ronde in quartieri periferici al fine di allontanare soggetti asseritamente dediti allo spaccio, pubblicizzandole sul web.

In esito alle perquisizioni è stato sequestrato l’abbigliamento utilizzato dagli indagati nel corso della azioni illecite, un tirapugni, una pistola a salve con relativo munizionamento, una placca con porta-placca simile a quello in uso alle forze di polizia, nonché diversi dispositivi informatici, che verranno successivamente analizzati.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati si considerano non colpevoli fino a sentenza di condanna passata in giudicato.

(30 agosto 2024)

