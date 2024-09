Controlli delle forze di Polizia nelle zone del divertimento notturno

Nella scorsa notte hanno avuto luogo, è ormai una consuetudine, i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia – Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale – nelle aree cittadine che riuniscono i momenti di divertimento del fine settimana.

I controlli, iniziati alle ore 20 del sabato sera, si sono concentrate nelle aree maggiormente interessate dall’afflusso di persone: quartieri San Salvario e Vanchiglia, area del Quadrilatero, Piazza Vittorio Veneto via Matteo Pescatore e vie limitrofe.

L’attività ha portato all’identificazione di 132 persone; al controllo di 4 esercizi pubblici; all’emissione di 2 sanzioni amministrative; all’emissione di una sanzione amministrativa per il possesso di hashish.

Un minimarket di via Bonafous è stato inoltre sanzionato per aver somministrato bevande in bottiglie e lattine dopo le ore 21. Un bar di via Vanchiglia, invece, è stato sanzionato in violazione del Codice della Strada, per inottemperanza alle prescrizioni in merito all’occupazione del suolo stradale.

Nel corso dell’attività, una persona è stata sanzionata amministrativamente per il possesso di una modica quantità di hashish. Durante i controlli, inoltre, a un cittadino italiano è stato notificato un foglio di via obbligatorio da Novara, emesso dal Questore della Provincia lo scorso agosto.

(1 settembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata