Teatro Alfieri di Asti. Si apre la campagna abbonamenti per la Stagione 2024/2025

di Redazione Spettacoli

Dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore alla Cultura Paride Candelaresi: “La stagione dal Teatro Alfieri si conferma il fiore all’occhiello del Comune di Asti. La crescita e la varietà dell’offerta culturale durante tutto l’anno trovano in questo cartellone, realizzato con la sempre preziosa collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo, la loro sintesi perfetta. Tra grandi classici della prosa e nuovi linguaggi drammaturgici, passando per la danza, il circo contemporaneo e gli attesissimi appuntamenti con la Lirica, la stagione 2024/2025 non mancherà di accontentare tutti i palati, non limitandosi agli affezionati abbonati, il cui numero è in costante crescita, ma prestandosi all’assaggio da parte di chiunque ne sia incuriosito, anche grazie a una politica di prezzi invariati e agevolazioni per i giovani. Perché il teatro sia momento di aggregazione, condivisione e ascolto, oltre che di costruzione di comunità e di passioni, in una città che ogni giorno lavora per far arrivare il suo profumo sempre più lontano. In queste pagine trovate il menu, non ci resta che augurarvi buon appetito!”.

Aggiunge il direttore del Teatro Alfieri Angelo Demarchis: “La precedente Stagione ha incontrato un grande favore di pubblico, con un ulteriore incremento delle vendite di abbonamenti e biglietti. Il nuovo cartellone conferma la formula vincente che abbraccia tutti i linguaggi del teatro, con un’offerta sempre ricca mantenendo invariati i prezzi.

Nell’iniziare questa avventura non possiamo non ricordare Massimo Cotto, che ci ha da poco lasciati e che più volte ha abitato il nostro palco con i suoi mille talenti nelle sue molteplici vesti e, a dieci anni dalla scomparsa, il grande Giorgio Faletti, che celebreremo portando in scena l’ultimo testo che aveva scritto per il teatro.”.

Dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo: “Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con il Comune di Asti per la stagione 24-25 del Teatro Alfieri. Piemonte dal Vivo svolge un ruolo strategico nel dialogo con i territori, progettando e costruendo insieme l’offerta culturale per valorizzare le peculiarità di ciascun centro. La qualità delle produzioni e la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, in programma nella prossima stagione, sottolineano il nostro impegno nel promuovere il teatro come spazio privilegiato per l’espressione artistica e l’inclusione culturale”.

Anche nella stagione 24-25 la Fondazione Piemonte dal Vivo si impegna per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile e in quest’ottica sostiene il progetto Teatro No Limits, promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS e con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT – Università di Bologna Campus di Forlì. L’iniziativa porta l’audiodescrizione a teatro e amplifica l’esperienza di fruizione dello spettacolo dal vivo, rendendo tangibili – innanzitutto al pubblico non vedente e ipovedente – i particolari silenziosi della messinscena: costumi, luci, scenografie, movimenti degli attori. Per la stagione 2024/2025 sono tre gli spettacoli che saranno audiodescritti: Salveremo il mondo prima dell’alba del 7 marzo La Ferocia del 21 marzo e Le Sacre du Primtemps del 28 marzo.

Tutte le stagioni comunali 2024-25, organizzate in collaborazione con Piemonte dal Vivo, confermano ed estendono il sistema di relazioni con altri enti per ampliare e favorire l’offerta culturale destinata al pubblico dei suoi teatri. Agli iscritti FAI e ai possessori dell’ABBONAMENTO MUSEI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA è garantito il biglietto ridotto per gli spettacoli della stagione del Teatro Alfieri.

Questo il calendario degli appuntamenti:

19 ottobre 2024 ore 21

DOVE ERAVAMO RIMASTI

di e con Massimo Lopez e Tullio Solenghi

con la collaborazione di Giorgio Cappozzo

con la JAZZ COMPANY diretta dal Maestro Gabriele Comeglio

produzione International Music and Arts

29 ottobre 2024 ore 21

CIARLATANI

da Los Farsantes di Pablo Remón traduzione italiana Davide Carnevali

con Silvio Orlando e con (in o.a.) Francesca Botti, Francesco Brandi e Blu Yoshimi

scene Roberto Crea, luci Luigi Biondi, costumi Ornella e Marina Campanale, aiuto regia Raquel Alarcón, regia Pablo Remón, produzione Il Cardellino in coproduzione con Spoleto Festival dei Due Mondi – Teatro di Roma / Teatro Nazionale, si ringrazia per la collaborazione Premio David di Donatello e Piera Detassis

8 novembre 2024 ore 21

IL GIARDINO DEI CILIEGI

terza tappa del Progetto Čechov

di Anton Čechov, traduzione Fausto Malcovati

regia Leonardo Lidi

con Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Alfonso De Vreese, Ilaria Falini, Christian La Rosa, Angela Malfitano, Francesca Mazza, Orietta Notari, Mario Pirrello, Tino Rossi, Massimiliano Speziani, Giuliana Vigogna

scene e luci Nicolas Bovey, costumi Aurora Damanti, suono Franco Visioli, assistente alla regia Alba Porto

produzione Teatro Stabile dell’Umbria in coproduzione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Spoleto Festival dei Due Mondi

30 novembre 2024 ore 21

LA BENEDIZIONE/GIANNI SCHICCHI

LA BENEDIZIONE musica Cristian Carrara, libretto Marco Malvaldi

GIANNI SCHICCHI musica Giacomo Puccini, libretto Giovacchino Forzano

direttore Vittorio Parisi regia Alfonso Antoniozzi

co-produzione Fondazione Teatro Coccia di Novara/impresa Lirica Tamagno

5 dicembre 2024 ore 21

L’ULTIMO GIORNO DI SOLE

spettacolo di teatro canzone di Giorgio Faletti

con Chiara Buratti

testi e musiche Giorgio Faletti

regia Tommaso Massimo Rotella

direzione musicale Andrea Mirò

musica dal vivo in scena: Greg Fauque basso, Luca Modena batteria, Vincenzo Muré pianoforte e tastiere

produzione Orlantibor e ArteS

14 dicembre 2024 ore 21

PUCCINI DANCE CIRCUS OPERA

ideazione regia e coreografia Caterina Mochi Sismondi, performance e creazione Elisa Mutto, Sara Frediani, Marta Alba, Iolanda del Vecchio, Rocio Belen Reyes Patricio, voce in scena e rielaborazione libretti delle opere Ivan Ieri, musiche originali tratte da Manon Lescaut (1893), La Bohème (1896), Tosca (1900), Madame Butterfly (1904), Turandot (1926) musica live ed elettronica Beatrice Zanin trio d’archi in scena Irene Dosio, Maria Sandu, Nadia Marin

produzione Centro nazionale di produzione blucinQue Nice

19 dicembre 2024 ore 21

VINCENT BOHANAN & SOUND OF VICTORY

concerto gospel con Vincent Bohanan e il coro Sound of Victory

produzione Associazione Culturale Arteviva

11 gennaio 2025 ore 21

TRAPPOLA PER TOPI

di Agatha Christie

traduzione e adattamento Edoardo Erba

con Ettore Bassi

regia Giorgio Gallione

con Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Marco Casazza, Tommaso Cardarelli, Raffaella Anzalone

scene Luigi Ferrigno, costumi Francesca Marsella, musiche Paolo Silvestri, luci Antonio Molinaro

produzione La Pirandelliana

18 gennaio 2025 ore 21

SCENE DA UN MATRIMONIO

di Ingmar Bergman

traduzione italiana Piero Monaci, adattamento teatrale Alessandro D’Alatri

con Fausto Cabra e Sara Lazzaro

regia Raphael Tobia Vogel

scene Nicolas Bovey, luci Oscar Frosio, musica Matteo Ceccarini, costumi Nicoletta Ceccolini, contenuti video Luca Condorelli

produzione Teatro Franco Parenti in accordo con Arcadia & Ricono Ltd per gentile concessione di Joseph Weinberger Limited, Londra, per conto della Ingmar Bergman Foundation © Josef Weinberger Ltd

25 gennaio 2025 ore 21

LA TRAVIATA

opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave

regia Davide Garattini Raimondi

scene e costumi Danilo Coppola

cast in via di definizione

31 gennaio 2025 ore 21

RACCONTI DISUMANI

da Franz Kafka

uno spettacolo di Alessandro Gassmann

con Giorgio Pasotti

produzione TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo, Stefano Franconi Produzioni

14 febbraio 2025 ore 21

PERFETTI SCONOSCIUTI

uno spettacolo di Paolo Genovese

con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina e Valeria Solarino

luci Fabrizio Lucci, costumi Grazia Materia

produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo

in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production

20 febbraio 2025 ore 21

DA BALLA A DALLA

Storia di un’imitazione vissuta

progetto e regia Massimo Licinio

scritto e cantato da Dario Ballantini

musicisti: Francesco Bendinelli, Federico Gaspari, Tancredi Lo Cigno, Nicola Sciarpa, Matteo Zecchi

costumi Cinzia Ferraguti, scenografia Sergio Ballantini, direzione tecnica Claudio Allione

produzione Licinio productions

25 febbraio 2025 ore 21

OLIVA DENARO

con Ambra Angiolini

dal romanzo di Viola Ardone

drammaturgia Giorgio Gallione in collaborazione con Ambra Angiolini

scene e costumi Guido Fiorato, disegno luci Marco Filibeck, musiche a cura di Paolo Silvestri

regia Giorgio Gallione

produzione Goldenart Production/ Agidi

1 marzo 2025 ore 21 Spazio Kor

FIGLI DI ABRAMO

Un patriarca, due figli, tre fedi e un attore

di Svein Tindberg

traduzione e regia Gianluca Iumiento, adattamento Stefano Sabelli

con Stefano Sabelli

musiche dal vivo Manuel Petti – fisarmonica Daniele Giardina – tromba Marco Molino vibrafono e percussioni

proiezioni e immagini Kezia Terracciano

produzione Teatro del Loto/Teatri Molisani

7 marzo 2025 ore 21

SALVEREMO IL MONDO PRIMA DELL’ALBA

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

drammaturgia Gabriele Di Luca

con (in o.a.) Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano, Roberto Serpi, Massimiliano Setti, Ivan Zerbinati

regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi

assistente alla regia Matteo Berardinelli, consulenza filosofica Andrea Colamedici – TLON

produzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Spettacolo audiodescritto

14 marzo 2025 ore 21 Spazio Kor

AUTORITRATTO

di e con Davide Enia

luci Paolo Casati, musiche originali Giulio Barocchieri, suono Francesco Vitaliti

co-produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Accademia Perduta Romagna Teatri, Spoleto Festival dei Due Mondi con il patrocinio della Fondazione Falcone

21 marzo 2025 ore 21

LA FEROCIA

dal romanzo di Nicola Lagioia

ideazione VicoQuartoMazzini

regia Michele Altamura, Gabriele Paolocà

adattamento Linda Dalisi

con Michele Altamura, Leonardo Capuano, Enrico Casale, Gaetano Colella, Francesca Mazza, Marco Morellini, Gabriele Paolocà, Andrea Volpetti

scenografie Daniele Spanò, disegno luci Giulia Pastore, musiche Pino Basile

produzione SCARTI Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione, Elsinor Centro di Produzione Teatrale, LAC Lugano Arte e Cultura, Romaeuropa Festival, Tric Teatri di Bari, Teatro Nazionale Genova

28 marzo 2025 ore 21

LE SACRE DU PRINTEMPS

musica originale Igor Stravinsky

concept e regia Dewey Dell

con Agata Castellucci, Teodora Castellucci, Alberto “Mix” Galluzzi, Dylan Guzowski, NastyDen

coreografia Teodora Castellucci, assistenza alla coreografia e produzione Agata Castellucci, dramaturg, disegno luci e scena Vito Matera, esecuzione musicale MusicAeterna, diretta da Teodor Currentzis, 2013, suoni Demetrio Castellucci, costumi Dewey Dell, Guoda Jaruševičiūtė

produzione Dewey Dell 2023

#wespeakdance

5 aprile 2025 ore 21

LE SERVE

di Jean Genet

con Eva Robin’s, Beatrice Vecchione e Matilde Vigna

regia Veronica Cruciani

traduzione Monica Capuani, adattamento Veronica Cruciani, scene Paola Villani, costumi Erika Carretta, drammaturgia sonora John Cascone

co-produzione Nidodiragno, Emilia-Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano

15 aprile 2025 ore 21

…FINO ALLE STELLE!

Scalata in musica lungo lo stivale

di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo

coordinamento creativo Adriano Evangelisti

regia Raffaele Latagliata

accompagnamento musicale Tiziano Caputo, elementi scenografici Andrea Coppi, movimenti coreografici Annarita Gullaci, costumi Giorgia Marras

produzione Centro di Produzione Teatro de Gli Incamminati in collaborazione con ARS Creazione e Spettacolo

29 aprile 2025 ore 21

STORIE SCONCERTANTI

di e con Dario Vergassola

produzione Mismaonda

(17 settembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata