Chiara Appendino condannata a 1 anno, 5 mesi e 23 giorni per i fatti di piazza San Carlo

Un anno, 5 mesi e 23 giorni di reclusione. Così la Corte di assise di Appello di Torino ha ricalcolato la condanna per Chiara Appendino, ex sindaca del capoluogo piemontese e oggi parlamentare del Movimento 5 stelle che parla come se piazza San Carlo non fosse esistita mai; Appendino era stata condannata in primo grado a 1 anno e 6 mesi. Stessa pena è stata formulata per l’ex Capo di gabinetto Paolo Giordana. Assolto Maurizio Montagnese, all’epoca presidente dell’agenzia turismo Torino.

I tragici fatti di piazza San Carlo accaddero il 3 giugno 2017 durante la proiezione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid quando un tentativo di rapina da parte di alcuni giovani (poi identificati e condannati) finì per generare il panico tra la folla. Il bilancio della notte di follia fu drammatico: più di 1.700 feriti e due persone morte. La Sindaca non era in città.

Scrive La Stampa che il processo ha rideterminato di poco – e solo questo – la pena fin qui inflitta ad Appendino (un anno e 6 mesi) sulla cui responsabilità – per disastro, omicidio e lesioni plurime, tutte colpose – è definitiva la pronuncia dei giudici di Cassazione. Si è rimodulato l’entità della condanna alla luce delle intervenute remissioni di querela da parte di alcune parti offese (feriti di quella notte) sopravvenute nelle more dei vari gradi processuali”.

Si attendono dalla ex-Sindaca azioni coerenti con i diktat lanciati anche dalla stessa Appendino sui condannati che non devono sedere in parlamento, subito dopo un suo infelice “In piazza San Carlo qualcosa non ha funzionato“. Non se n’era accorto nessuno.

(20 gennaio 2025)

