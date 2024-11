Il Comune di Pinerolo ha detto no alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Il Comune di Pinerolo ha detto no alla cittadinanza onoraria Liliana Segre con il Sindaco del M5S Salvai che c’ha tenuto subito a dire la sua “Noi antisemiti? Fesserie” nel caso a qualcuno venisse in mente di lanciare l’accusa (e Raffaella Paita coordinatrice nazionale di Italia VIva l’ha subito gridato il suo “Questo è antisemitismo”, dai suoi social). Sta di fatto che la proposta di concedere la cittadinanza onoraria a questa donna che è un monumento vivente.

Il motivo? Sottili questioni di lana caprina che solo il fine intelletto di certi esponenti a 5stelle può comprendere: un passaggio della proposta che metteva in relazione “antisemitismo” e “antisionismo”, fatto determinante per portare a una sospensione, che è un No pesante come un macigno. Il Consiglio si concede “un approfondimento” [sic]. L’estensore della mozione alla riunione dei capigruppo non c’era.

Un altro trionfo della politica italiana.

(30 novembre 2024)

