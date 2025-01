Mirafiori. La Polizia di Stato arresta un uomo per tentato omicidio 

Un cittadino italiano di 72 anni è stato arrestato per tentato omicidio dalla Polizia di Stato. La sera di Capodanno gli agenti della Squadra Volante intervengono in corso Maroncelli dove è presente una donna su un’ambulanza con un taglio sul collo.

Gli agenti vengono a sapere che la donna era stata ferita da un uomo di 72 anni lì presente che, sceso di casa, avrebbe accoltellato al collo e all’addome la vittima in qual momento in compagnia di un amico. L’aggressore si sarebbe lamentato che il cane della donna abbaiava ed era rumoroso. I poliziotti apprendevano che in passato c’erano già stati litigi con la coppia a causa del cane. La donna veniva trasportata in ospedale dove veniva ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.

(8 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata