International Chamber Music Competition. I vincitori dell’edizione 2025

Grande attesa ieri domenica 9 marzo al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, con la sala gremita pronta ad applaudire i vincitori della finale dell’International Chamber Music Competition ‘Pinerolo e Torino Città metropolitana’, il prestigioso concorso biennale di musica da camera membro della World Federation of International Music Competitions di Ginevra (UNESCO), che ha visto esibirsi dal 3 al 9 marzo tra Pinerolo e Torino alcuni dei migliori giovani musicisti del panorama internazionale. L’ingresso gratuito e la promessa di vivere dal vivo l’emozionante conclusione di una competizione internazionale con un montepremi da 31.500 euro hanno trasformato la finale in un vero e proprio evento con la conduzione di Federico Sacchi, musicteller.

Il concerto dei finalisti è stato preceduto dai saluti di Laura Richaud, Presidente e Direttore artistico della Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e Torino che da 30 anni organizza la competizione, Rosanna Purchia, Assessora alla Cultura della Città di Torino; Francesca Costarelli, Vicesindaca e Assessora alla Cultura della Città di Pinerolo.

La prestigiosa giuria aveva ammesso alla finale 5 gruppi, dichiarando di aver dovuto scegliere tra concorrenti di altissimo livello. Il Presidente di giuria Claus-Christian Schuster (Austria), pianoforte e Francesco Antonioni – compositore – Italia, Cristo Barrios Reyes – clarinetto – Spagna, Lukas Hagen – violino – Austria, Francesco Pennarola – pianoforte – Italia, Muriel Razavi – viola – Iran/USA, Wen-Sinn Yang – violoncello – Svizzera – selezionandoli tra 120 musicisti under 33 provenienti da 29 paesi del mondo ha assegnato i seguenti premi:

1° premio € 13.500 – Premio ‘Città di Pinerolo e Torino Città metropolitana’ consegnato da

Rosanna Purchia, Assessora alla Cultura della Città di Torino

Francesca Costarelli, Vicesindaca e Assessora alla Cultura della Città di Pinerolo

al

DUO ANDERSSON

Andersson Julija violino – 28/12/1994, Lietuva (Lithuania)

Andersson Paul Erik (Paulius) pianoforte – 10/01/1995, Lietuva (Lithuania)

Vengono dalla Lithuania i coniugi Julija e Paulius (anagraficamente Paul Erik) Andersson, membri del Duo Andersson, vincitore del 1° Premio ‘Città di Pinerolo e Torino Città metropolitana’ di 13.500 € dell’International Chamber Music Competition 2025. Dal 2019 si impegnano a presentare brani raramente eseguiti e programmi concettuali per il pubblico internazionale.

Il premio è stato consegnato da Rosanna Purchia, Assessora alla Cultura della Città di Torino e da Francesca Costarelli, Vicesindaca e Assessora alla Cultura della Città di Pinerolo, a testimonianza dello straordinario valore che la manifestazione ha saputo raggiungere negli anni, ma soprattutto della forza e dell’importanza di un integrato sistema musicale, capace di attrarre talenti internazionali. Sul palcoscenico del Conservatorio hanno eseguito di César Franck il primo movimento (Allegro) della Sonata in la maggiore CFF 123 del 1886.

Il Duo Andersson è stato fondato nel 2019 dai rinomati musicisti lituani di giovane generazione Julija e Paulius Andersson. Promuovendo costantemente la scena musicale lituana all’estero e collaborando regolarmente con compositori contemporanei commissionando le loro opere, il duo si sforza di presentare brani raramente eseguiti e programmi concettuali per il pubblico internazionale. Il Duo ha studiato con famosi didatti cameristi – Indre Baikstyte, Audrone Vainiunaite, Avedis Kouyoumdjian, Johannes Meissl tra gli altri. Il duo ha vinto il 3° premio all’International Luigi Nono Chamber Music Competition nel 2023 (Torino, Italia), così come il Diploma e Audience Prize all’International Stasys Vainiūnas Chamber Music Competition nel 2022 (Vilnius, Lituania). Dopo aver tenuto concerti in Lituania, Polonia, Croazia e Italia, il Duo Andersson sarà in tournée nei Paesi Bassi, Francia, Svezia e Italia nel 2024. Oltre all’attività cameristica, Julija e Paulius si esibiscono regolarmente come solisti con orchestre del Baltico ed europee. Proveniente da una famosa dinastia di pianisti, Paulius è stato vincitore di sedici premi in Concorsi pianistici internazionali. Juljia è membro del NICO ensemble, con cui si è esibita in prestigiose sale da concerto: Weill Recital Hall alla Carnegie Hall (New York, USA, 2023), Tonhalle Zurich (Svizzera, 2024), St. Petersburg Philharmonic (Russia, 2019) e altri.

2° premio € 8.000 – Premio ‘Fondazione Accademia di Musica’

consegnato da

Laura Richaud Presidente e Direttore artistico Fondazione Accademia di Musica

al

DUO STEFANELLI-PANTANI

Stefanelli Francesco violoncello – 29/10/1999, San Marino

Pantani Nicola pianoforte – 13/10/1995, Rimini (Italia)

Fin da giovanissimi hanno esplorato il vasto repertorio per violoncello e pianoforte. Sono stati ospiti in numerosi festival come la Sagra Musicale Malatestiana, il Festival degli Amici della Musica di Firenze, l’Oratorio del Gonfalone, lo IUC La Sapienza Roma, il Festival Piatti, la Fondazione Boccadoro di Lugano.

3° premio € 4.000 – Premio ‘Club pinerolesi’

Rotary Pinerolo, Lions Club del Pinerolese Host, Lions Club Pinerolo Acaja, Lions Club Barge-Bagnolo-Cavour, Lions Club Luserna S.G.-Torre Pellice, Zonta Club Pinerolo

consegnato da

Danilo Candellero (Rotary Pinerolo)

Giuseppe Ventriglia (Presidente di Zona del Lions Club)

Francesca Pignatelli (Zonta Club Pinerolo)

al

TRIO GOLDMUND

Putnikov Sergey violino – 24/12/1998, Mosca (Russia)

Behrens Leopold violoncello – 17/04/1998, Potsdam (Germany)

Liu Xinlai pianoforte – 26/10/1995, Guizhou (Cina)

I membri del Trio Goldmund stanno studiando nel programma master di musica da camera presso la Hochschule für Musik Hanns Eisler di Berlino con il Prof. Jonathan Aner.



4° premio € 3.000 – Premio ‘Top Casa’ consegnato da

Ezio Polliotto titolare di Top Casa

Storica azienda del settore edilizia, termoidraulica e arredamento per il bagno del pinerolese

a

AES DUO

Mantovani Marco pianoforte – 15/7/1992, Mantova (Italia)

Mammarella Emanuele clarinetto – 22/8/1994, Casalincontrada (Italia)

L’Aes Duo si è formato al “Koninklijk Conservatorium Brussel”. Si è esibito in sale come BOZAR a Bruxelles e Casa da Música di Porto con programmi che collegano il repertorio Romantico con opere contemporanee.



5° premio € 1.500 – Premio ‘Streglio’ consegnato da

Elisa Mereatur, Responsabile Marketing e Comunicazione di Galup e Streglio

a

TRIO KOBALT

Fiorito Irené violino – 27/4/2000, Roma (Italia)

Ronda Riccardo pianoforte – 8/6/1997, Cremona (Italia)

Guida Lorenzo violoncello – 11/11/1999, Torino (Italia)

Il Trio Kobalt ha studiato al Conservatorio della Svizzera Italiana. Dal 2022 studia con il Trio di Parma. Il Trio ha vinto il primo premio al Concorso europeo di musica da camera “Gasparo da Salo” di Brescia.



Premio speciale “Patrizia Cerutti Bresso”

per la miglior interpretazione di una composizione di Schumann o di Brahms

Gioiello della linea Dodo Pomellato per ogni membro del gruppo

consegnato da

Giorgio Bresso

Presidente onorario della Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e Torino

a

DUO ANDERSSON

Andersson Julija violino – 28/12/1994, Lietuva (Lithuania)

Andersson Paul Erik pianoforte – 10/01/1995, Lietuva (Lithuania)

Premio del pubblico € 1.500 – Clinica dentale Cappellin e Cappellin Foundation

consegnato da

Mario Cappellin

Direttore delle omonime cliniche dentali di Torino e Pinerolo e main sponsor Cappellin Foundation nata per dare sostegno concreto a iniziative culturali, educative e sociali sul territorio

a

XX

XX…

l premio è stato assegnato da XX voti espressi dal pubblico in sala