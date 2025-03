Torino. Attivazione nuovo sportello ufficio immigrazione

Da lunedì 10 marzo 2025, sarà operativo il nuovo sportello delocalizzato dell’Ufficio Immigrazione ubicato in via Fratelli Ruffini 11 di Torino, con i seguenti orari e modalità:

dal lunedì al giovedì (orario 08.30-13.30) per l’acquisizione delle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno relativi al settore asilo politico e dei documenti/titoli di viaggio:

dal lunedì al venerdì (orario 8.30 -10.30) per l’attività di informazione e integrazione documentale conseguente alla comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dei titoli;

il martedì e il giovedì (orario 13.00-16.00) tratterà le richieste di appuntamento relative al settore famiglia/minori.

L’apertura di questo nuovo sportello dell’Ufficio Immigrazione rientra tra le molteplici iniziative elaborate dalla Questura per migliorare la qualità del servizio offerto e attenuare i disagi per l’utenza: presso il nuovo sportello, infatti, saranno fruibili ampie sale d’attesa, ove i cittadini stranieri, potranno attendere per il disbrigo delle pratiche.

Con l’apertura del nuovo sportello cesserà definitivamente l’operatività della precedente sede di corso Verona 4.

(9 marzo 2025)

