Conclusi i due giorni di lavoro del seminario “Valutare per produrre conoscenza” riunito ad Aosta

Si è concluso oggi, venerdì 21 marzo 2025 ad Aosta, il workshop “Valutare per produrre conoscenza”, organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome nell’ambito del progetto Capire, in collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d’Aosta.

Lo scrive una nota stampa del Consiglio della Valle d’Aosta sul suo sito ufficiale.

Rivolto ai Consiglieri regionali e ai funzionari degli organismi consiliari impegnati nell’attività di controllo e valutazione, il seminario ha riunito una settantina di rappresentanti delle Assemblee legislative regionali per discutere utilità e utilizzo della valutazione attraverso momenti di formazione, laboratori e seminari tematici.

Il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, coordinatore del progetto Capire della Conferenza, esprime soddisfazione: «La partecipazione è andata oltre le nostre aspettative, sia in termini quantitativi che qualitativi. È stato un momento importante per il nostro percorso di lavoro, per condividere un glossario in tema di valutazione e per mettere in evidenza le potenzialità ma anche le complessità legate all’esercizio della funzione di controllo da parte delle Assemblee legislative. È attraverso momenti di formazione che si rafforza il ruolo delle istituzioni nella costruzione di politiche pubbliche basate su dati e analisi concrete, capaci di rispondere alle reali esigenze dei cittadini.»

Il seminario ha rappresentato un ulteriore passo avanti per il progetto Capire dando la possibilità di un confronto con le altre Istituzioni che si occupano del tema della valutazione e di rafforzamento della collaborazione sul tema. Sono, infatti, intervenuti la Direttrice dell’ufficio per la valutazione delle politiche pubbliche del Senato Chiara Goretti, il coordinatore dell’Ufficio studi documentazione giuridica e qualità della regolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Sebastiano Dondi, la Ragioniera generale dello Stato Daria Perrotta e il neo Direttore della Conferenza delle Assemblee legislative Donato Robilotta, moderati da Valentina Battiloro, Direttrice dell’Associazione per lo sviluppo della valutazione e l’analisi delle politiche pubbliche.

L’occasione ha permesso anche di organizzare ieri pomeriggio all’Area megalitica di Aosta l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, che ha visto la partecipazione in presenza di sei Presidenti di Assemblee regionali, ospitati dal Presidente Bertin: Antonello Aurigemma (Lazio) e coordinatore della Conferenza, Stefano Balleari (Liguria), Federico Romani (Lombardia), Quintino Vincenzo Pallante (Molise), Roberto Paccher (Trentino-Alto Adige), Sarah Bistocchi (Umbria).

«Sono stati due giorni di lavoro proficui – dice il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti, Antonello Aurigemma -: capire come i cittadini percepiscono l’attività legislativa svolta dai Consigli regionali è fondamentale. La politica deve saper ascoltare i problemi dei territori, delle aziende e delle categorie. Dopo un attento ascolto, il legislatore deve fare sintesi per tradurre in norme concrete esigenze e difficoltà. Le Regioni hanno un valore fondamentale perché sono l’ultimo anello nella catena del sistema democratico: un sistema che va tutelato e rafforzato.»

(21 marzo 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata