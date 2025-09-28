Pubblicità
5.6 C
Aosta
15.5 C
Milano
PubblicitàLenteContatto.it
Pubblicità
23 ore fa
HomeAostaValle d'Aosta al voto: Union Valdôtaine al 32%, destre seconda coalizione

Valle d’Aosta al voto: Union Valdôtaine al 32%, destre seconda coalizione

Gaiaitalia.com Notizie Torino
362
meno di 1 min
Pubblicità
Articolo precedente
La Digos di Torino espelle un cittadino del Bangladesh per terrorismo
GAIAITALIA.COM TORINO anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
GAIAITALIA.COM TORINO anche su WHATSAPPIscrivetevi al nostro Canale Whatsapp

In Valle d’Aosta, regione autonoma al voto insieme alle Marche, alla chiusura delle urne l’affluenza è stata del 63%. Stravince l’Union Valdôtaine che porta a casa il 32% dei voti e supera di gran carriera i tre partito che formano la coalizione di destra che, insieme, si fermano al 28,5%.

Union Valdôtaine 19.304 32,0%
Fratelli d’Italia 6.634 11,0%
Forza Italia – Insieme Ensemble – La renaissance 6.066 10,1%
Lega Vallée d’Aoste 5.062 8,4%
Autonomisti di centro 8.483 14,1%
Pd – Federalisti progressisti Valle d’Aosta 4.854 8,0%
Alleanza Verdi Sinistra 3.816 6,3%
Valle d’Aosta aperta 3.359 5,6%
Valle d’Aosta futura 2.800 4,6%

 

Partecipazione al 63% degli aventi diritto al voto.

 

 

(29 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
La Digos di Torino espelle un cittadino del Bangladesh per terrorismo
Torino
cielo sereno
10.6 ° C
11.9 °
9.3 °
78 %
3kmh
0 %
Mar
18 °
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
12 °
Sab
8 °
PubblicitàAttiva DAZN

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Ad Aosta Robert Doisneau, dal 5 marzo al Centro Saint-Bénin

Gaiaitalia.com Notizie Torino -

“Venti inconsueti”, venti racconti brevi di amicizie amorose. Imperdibile il nuovo libro di Gianfranco...

Gaiaitalia.com Notizie Torino -