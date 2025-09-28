Valle d’Aosta al voto: Union Valdôtaine al 32%, destre seconda coalizione

In Valle d’Aosta, regione autonoma al voto insieme alle Marche, alla chiusura delle urne l’affluenza è stata del 63%. Stravince l’Union Valdôtaine che porta a casa il 32% dei voti e supera di gran carriera i tre partito che formano la coalizione di destra che, insieme, si fermano al 28,5%.
|Union Valdôtaine
|19.304
|32,0%
|Fratelli d’Italia
|6.634
|11,0%
|Forza Italia – Insieme Ensemble – La renaissance
|6.066
|10,1%
|Lega Vallée d’Aoste
|5.062
|8,4%
|Autonomisti di centro
|8.483
|14,1%
|Pd – Federalisti progressisti Valle d’Aosta
|4.854
|8,0%
|Alleanza Verdi Sinistra
|3.816
|6,3%
|Valle d’Aosta aperta
|3.359
|5,6%
|Valle d’Aosta futura
|2.800
|4,6%
Partecipazione al 63% degli aventi diritto al voto.
(29 settembre 2025)
