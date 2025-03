Alan Cumming ospite d’onore della 40ª edizione del Lovers Film Festival di Torino

di Effegi

Alan Cumming, attore e produttore scozzese naturalizzato statunitense, sarà uno degli ospiti d’onore della 40ª edizione del Lovers Film Festival di Torino. Il 12 aprile 2025 riceverà la Stella della Mole, il prestigioso riconoscimento assegnato dal Museo Nazionale del Cinema a personalità che hanno lasciato un segno profondo nella cultura cinematografica e non solo.

Attore versatile e carismatico, Cumming ha costruito una carriera che attraversa teatro, cinema e televisione con la stessa naturalezza con cui passa dal registro comico a quello drammatico. La sua capacità di muoversi tra cinema indipendente e grandi produzioni hollywoodiane – senza mai rinunciare alla propria identità – è uno degli aspetti che Lovers ha voluto celebrare con questo premio.

Vladimir Luxuria, direttrice artistica del festival, ha sottolineato il valore della sua carriera e del suo impegno sociale:

“Artista completo e attivista instancabile, Alan Cumming ha attraversato la sua carriera senza mai venire meno alla propria identità, portando avanti un discorso di visibilità e riconoscimento per la comunità LGBT+ anche in momenti non particolarmente accoglienti.”

Cumming ha sempre legato la sua arte a un forte impegno politico e sociale. Dichiaratamente bisessuale, è stato tra le voci più attive per i diritti LGBT negli Stati Uniti e nel Regno Unito. La sua autobiografia Not My Father’s Son (2014) racconta non solo il suo percorso artistico, ma anche le difficoltà di un’infanzia segnata da un padre violento.

Tra i suoi ruoli più celebri ricordiamo la partecipazione alla serie The Good Wife, dove ha interpretato l’iconico Eli Gold, ma anche film come Spy Kids, X-Men 2, Eyes Wide Shut e Emma. È stato inoltre un volto chiave del teatro, con interpretazioni memorabili in Cabaret (che gli è valso un Tony Award) e Macbeth.

Oltre a ricevere la Stella della Mole, Cumming sarà a Torino per presentare Back Home, film di Michael Clowater in cui è protagonista. Il film esplora le tematiche del ritorno alle origini e delle relazioni familiari attraverso uno sguardo profondo e sensibile.

Il Lovers Film Festival, nato nel 1981 su iniziativa di Giovanni Minerba e Ottavio Mai, è il più antico festival cinematografico italiano dedicato ai temi LGBTQ+. La 40ª edizione si terrà dal 10 al 17 aprile 2025 presso il Cinema Massimo di Torino, celebrando quattro decenni di cinema queer con un programma ricco di anteprime, ospiti internazionali e incontri con il pubblico.

(26 marzo 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata