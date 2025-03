Bus cade da una sponda del Po a Torino. Morto l’autista

I fatti alle 17.30 quando un pullman è andato “dritto verso il vuoto, è rimasto perpendicolare per qualche secondo. E poi è andato giù” come scrive La Stampa a pochi minuti dall’incidente. L’autista del mezzo è morto, ma non si hanno notizie se l’uomo sia stato colpito da malore prima del volo o sia morto a causa dell’incidente.

Tre persone, continua il quotidiano torinese, sono rimaste ferite. Si tratta di un pullman privato della linea Di Carlo Tours caduto in acqua all’altezza dei Murazzi che non trasportava passeggeri. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e le volanti della polizia.



(26 marzo 2025)

