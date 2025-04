Individuato l’autore di una rapina a danno di un’anziana

di Redazione Torino

La Polizia di Stato ha eseguito nelle scorse ore un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, individuato a seguito delle indagini nate da una rapina commessa ai danni di un’anziana in via Giordano Bruno. Si tratta di un cittadino italiano trentanovenne, per il quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere sia per la rapina anzidetta che per altri sei fatti delittuosi di simile natura.

L’uomo, a bordo di una bicicletta, aveva sorpreso alle spalle una signora ultraottantenne mentre stava rincasando dopo aver fatto la spesa e, dopo averla scaraventata per terra, si era impossessato del suo carrellino della spesa, ove era custodita anche la borsa, contenente telefono, documenti e denaro contante. La donna, nella caduta, aveva riportato un trauma cranico e una frattura costale.

Le indagini, svolte dal Commissariato di P.S. San Secondo e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino, hanno portato a restringere il campo dei sospettati su un cittadino italiano, uscito dal carcere pochi giorni prima della rapina dopo essere stato arrestato per un fatto analogo; la comparazione delle fattezze fisiche dell’uomo con quelle dell’autore del delitto, in particolare grazie alla presenza di vistosi tatuaggi, ha permesso l’identificazione del sospettato quale presunto autore della violenta rapina di via Giordano Bruno.

L’Autorità Giudiziaria ha ritenuto, inoltre, che al 39enne possano ricondursi altri 5 furti aggravati e una rapina commessi nei mesi successivi sempre con il medesimo “modus operandi”.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.

(24 aprile 2025)

