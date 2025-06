Biella, disperso sul monte Bo viene trovato morto dopo 17 giorni

Diciassette giorni dopo la sua scomparsa è stato ritrovato il corpo di Luca Gerbino, l’escursionista 60enne scomparso sul monte Bo (Biella). L’uomo residente a Cavallirio (Novara) era partito domenica 25 maggio per una camminata in vetta.

Non era tornato. Il giorno dopo gli amici avevano lanciato l’allarme. Soccorso alpino e vigili del fuoco l’hanno cercato per giorni, ma solo l’11 giugno le ricerche sono state concentrate nella zona di Punta Rusca, a confine tra Biellese e Valsesia. Proprio in quella zona è stato scoperto il corpo senza vita dell’uomo, vittima presumibilmente di una caduta.

(12 giugno 2025)

