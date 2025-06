Cristina Prandi nuova Rettrice dell’Università di Torino

“Congratulazioni e buon lavoro a Cristina Prandi, eletta oggi rettore [sic] dell’Università di Torino. Siamo certi che con lei proseguirà la grande collaborazione che caratterizza i rapporti tra Regione e Università con l’obiettivo comune di valorizzare e far crescere sempre di più l’Universita di Torino, eccellenza del Piemonte e dell’Italia, e affrontare insieme le tante sfide che ci aspettano. Un ringraziamento anche a Stefano Geuna per aver condiviso tanto in questi anni e per aver lavorato insieme per il bene del nostro territorio”.

Lo dichiarano in una nota il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il vicepresidente Elena Chiorino e l’assessore all’Università Matteo Marnati.

(12 giugno 2025)

