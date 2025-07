Cerimonia di consegna dei premi “Moscatello d’Oro di Ricaldone” (Edizione 2025) e “Mani Intelligenti” (Edizione 2025)

L’Amministrazione comunale rende noto che venerdì 25 luglio 2025, alle ore 18:30 presso la Casa comunale sita in via Roma n. 6, a Ricaldone e alla presenza delle Autorità, si svolgerà la cerimonia di consegna dei premi “Moscatello d’Oro di Ricaldone” (edizione 2025).

Il premio, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21 dicembre 2022, è assegnato ogni anno a personalità esterne che hanno contribuito alla valorizzazione e allo sviluppo socio culturale, turistico o economico di Ricaldone.

Per l’anno 2025, la Commissione consiliare per il premio ha deliberato l’attribuzione alle seguenti Personalità:

Pierfrancesco RENGA

Cantautore

nato il 12 giugno 1968

con la seguente motivazione:

affermato e apprezzato artista musicale ha partecipato alla prima edizione de L’isola in collina nel 1992 con il complesso musicale di esordio: i Timoria. Nel trentennale delle edizioni della manifestazione ricaldonese, il premio vuole riconoscere nell’artista l’importanza di tutta la produzione dei cantautori italiani che illustrano nel mondo la cultura, la storia e la sensibilità poetica del nostro Paese.

Federico RIBOLDI

Personaggio politico e assessore regionale

nato il 5 febbraio 1986

con la seguente motivazione:

in ogni ruolo istituzionale e politico ricoperto, s’impegna a far conoscere e a tutelare l’eccezionale valore culturale, storico e turistico del suo Monferrato. Grazie ad una inesauribile disponibilità personale e ad una elevata competenza, costituisce uno dei riferimenti pubblici più preziosi ed efficaci per lo sviluppo socio economico del territorio ricaldonese.