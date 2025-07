Torino e la sua natura: escursioni e gite fuori porta

Torino rappresenta la meta perfetta non solo per chi è alla ricerca di un soggiorno diverso dal solito o di una vacanza ricca ed emozionante, ma anche per chi desidera cambiare vita e trasferirsi in una nuova città.

Oltre all’arte, alla cultura, alla storia e alla vita mondana, il capoluogo del Piemonte rappresenta anche un punto di partenza ideale per gli amanti dell’aria aperta. Qui, oltre al Po che scorre tra parchi cittadini e le maestose Alpi che fanno da cornice sullo sfondo, sono tante le destinazioni fuori porta in mezzo alla natura. Dopo aver preso in affitto stanza a Torino, ecco alcuni itinerari che consentono di partire per escursioni e gite a breve distanza dalla zona urbana.

Gli itinerari tra le colline di Torino

Chi ha preso in affitto una stanza a Torino e vuole godersi la natura senza spostarsi eccessivamente dalla città, può recarsi sulla collina di Superga, situata a soli 10 km dal centro.

Questa rappresenta una meta classica e molto celebre, simbolo di Torino, che regala una vista mozzafiato sulla città, sul Po e sull’intero arco alpino. Ideale per un pomeriggio di relax, un giro in bicicletta o un’escursione a piedi, custodisce la Basilica di Superga e il Memoriale del Grande Torino, uno dei luoghi più emozionanti per gli appassionati di calcio.

Dietro la collina di Superga c’è invece il Colle della Maddalena con il Parco della Rimembranza, un grande polmone verde con viali alberati, il Faro della Vittoria e punti panoramici spettacolari.

Molto affascinante anche il Parco naturale della Collina Torinese, una rete di quasi 900 km di sentieri panoramici e boschi, perfetti per camminate, bici e birdwatching, così come la Riserva del Meisino e Isolone Bertolla, un’oasi umida di ben 45 ettari che regala corsi d’acqua e vegetazione riparia.

Gli itinerari nella natura fuori Torino

Prendere in affitto una stanza a Torino significa anche avere una base da cui partire per visitare la natura piemontese. Ad esempio, a poco più di un’ora dalla città ci sono le colline Patrimonio UNESCO delle Langhe e del Roero, un vero e proprio paradiso non solo per gli appassionati della natura, ma anche per gli amanti del buon cibo e dell’ottimo vino, con paesi come Alba, Barolo, La Morra e Barbaresco pronti a meravigliare per la loro autentica bellezza.

Molto bello anche il Monferrato, che offre un paesaggio ondulato con panorami mozzafiato. Tanti anche i laghi facilmente raggiungibili da Torino, in cui perdersi e rilassarsi con vista sull’acqua. I principali sono il Lago d’Orta, con il borgo medievale di Orta San Giulio e l’isola omonima, i Laghi di Avigliana circondati da boschi e con vista sulla Sacra di San Michele e ovviamente il Lago Maggiore, uno dei più belli e ricchi di storia dell’intera penisola.

Chi predilige la montagna, può invece recarsi in Alta Valsesia: la zona del Monte Rosa è perfetta per chi cerca alta quota e desidera concedersi un trekking sulle vie alpinistiche più famose.

A quasi 2 ore da Torino c’è anche il Parco Nazionale del Gran Paradiso, con paesaggi alpini purissimi, cascate, boschi e la possibilità di incontrare stambecchi e marmotte.

(10 luglio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata