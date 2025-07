Nuovo Ospedale di Novara: Rossi (PD), “Finalmente una buona notizia per cittadini e operatori”

“L’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale di Novara è certamente una buona notizia per il territorio a cui lavoriamo in maniera trasversale da anni. Mi auguro che al più presto i cittadini e gli operatori possano lavorare in un ambiente rinnovato, moderno, funzionale e maggiormente attrattivo” dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Rossi.

“E’ il momento di pensare seriamente al futuro dell’area che ospita l’attuale ospedale così che la riqualificazione possa essere contestuale al trasferimento del Maggiore nella nuova sede” aggiunge il consigliere Dem.

“Purtroppo scontiamo alcuni anni di ritardo dovuti a scelte errate della Giunta Cirio 1, che hanno generato anche una spesa maggiore. Risorse che avremmo potuto spendere per rinnovare tecnologie e arredi” conclude Rossi.

(24 luglio 2025)

