Tenta rapina all'esterno di un supermercato di Ivrea. Arrestato

Tenta rapina all’esterno di un supermercato di Ivrea. Arrestato

Gaiaitalia.com Notizie Torino
52
1 min
(repertorio)

La Polizia di Stato ha arrestato a Ivrea un cittadino italiano di quarantacinque anni per tentata rapina impropria, resistenza e minaccia a P.U., danneggiamento e furto aggravati.

Personale del Commissariato di P.S. “Ivrea e Banchette” in servizio di Volante interveniva presso un supermercato del quartiere porta Vercelli di Ivrea, dove era stata segnalata una persona che, nel parcheggio, aveva appena rubato due telefoni cellulari da un furgone di proprietà di due persone in fila alla cassa del supermercato stesso; costoro, appena notato quanto stava accadendo, richiedevano l’intervento della Polizia e, intanto, uscivano per bloccare il reo. In brevissimo tempo, giungevano sul posto gli agenti del Commissariato, che bloccavano il quarantacinquenne proprio mentre stava aggredendo una delle vittime del furto, per potersi dare alla fuga. I poliziotti venivano a loro volta fatti oggetto di minacce, calci e pugni da parte dell’uomo che, una volta immobilizzato e fatto accomodare all’interno della Volante per l’accompagnamento negli uffici del Commissariato, danneggiava in modo significativo anche l’abitacolo del veicolo.

L’uomo, che risulta sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stato posto agli arresti domiciliari. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto. L’indagine è coordinata dalla Procura di Ivrea. Ulteriori indagini sono in corso.

 

 

(14 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



