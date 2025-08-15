Pubblicità
20.8 C
Aosta
34 C
Milano
PubblicitàLenteContatto.it
Pubblicità
4 ore fa
HomeCuneoNel cuneese 45° Concerto Sinfonico di Ferragosto

Nel cuneese 45° Concerto Sinfonico di Ferragosto

Gaiaitalia.com Notizie Torino
107
1 min
Pubblicità
Articolo precedente
Tenta rapina all’esterno di un supermercato di Ivrea. Arrestato
GAIAITALIA.COM TORINO anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
GAIAITALIA.COM TORINO anche su WHATSAPPIscrivetevi al nostro Canale Whatsapp

Prato Nevoso, con la suggestiva cornice dell’Alpet Balma, nel comune di Frabosa Sottana, è stata la protagonista del 45° Concerto Sinfonico di Ferragosto, appuntamento simbolo dell’estate piemontese e tra i più attesi nel panorama culturale italiano.

L’evento si è aperto con un momento di forte valore simbolico: la sciatrice cuneese e leggenda olimpica Stefania Belmondo, ultima tedofora incaricata di accendere il braciere di Torino 2006, ha simbolicamente “passato il testimone” alle montagne che ospiteranno i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, creando un collegamento tra l’ultima regione italiana che ha ospitato le Olimpiadi e le prossime località che si preparano ad accoglierle.

Poi, la magia della musica: l’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, diretta dal maestro Andrea Oddone, ha incantato il pubblico con un programma interamente dedicato alle colonne sonore di John Williams, da Superman a Harry Potter, da Schindler’s List a Star Wars.

Nato nel 1981, il Concerto di Ferragosto è organizzato dalla Cabina di Regia che riunisce Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, Provincia di Cuneo e ATL del Cuneese, con il supporto di RAI e Prato Nevoso Spa.
Ancora una volta, grazie allo Speciale TGR, a cura della redazione del Piemonte, il concerto è stato trasmesso in diretta nazionale su Rai 3 e in differita su Rai Italia, raggiungendo 174 Paesi nel mondo e portando così l’incanto delle Alpi Liguri nelle case di milioni di spettatori.

Il pubblico, circa 15mila persone, ha raggiunto l’Alpet Balma a piedi lungo le strade bianche o con la telecabina panoramica, in un’ottica di mobilità sostenibile. Un’attenzione particolare è stata riservata all’accessibilità: grazie alla collaborazione con l’associazione Discesa Liberi, volontari dedicati hanno assistito le persone con disabilità durante salita e discesa dalla telecabina, garantendo comfort e sicurezza.

 

 

(15 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Tenta rapina all’esterno di un supermercato di Ivrea. Arrestato
Torino
poche nuvole
25.2 ° C
28.2 °
23.5 °
62 %
3.1kmh
23 %
Ven
28 °
Sab
30 °
Dom
29 °
Lun
24 °
Mar
23 °
PubblicitàAttiva DAZN

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Cuneo, la piena del Po manda sott’acqua Cardé

Gaiaitalia.com Notizie Torino -

A Cuneo il vernissage della mostra “Iceberg Karma Clima” di Moira Franco

Gaiaitalia.com Notizie Torino -