Alessandria. Censimento permanente della popolazione e della abitazioni

Gaiaitalia.com Notizie Torino
Il 6 ottobre 2025 prenderà il via la nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e che coinvolge solo un campione selezionato di famiglie. Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

Il censimento 2025 nel Comune di Alessandria interesserà un campione di famiglie (Rilevazione da Lista), un campione di indirizzi (Rilevazione Areale) e un campione di individui (Rilevazione Areale- L2) estratte da Istat sull’intero territorio comunale. Tutte le risposte ai quesiti del questionario devono fare riferimento alla data del 5 ottobre 2025.

La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2025.

Le famiglie che rientrano nel campione della Rilevazione da Lista dovrebbe avere ricevuto una lettera nominativa dall’Istat che ti invita a partecipare al censimento. Per la rilevazione Areale le famiglie interessate saranno contattate dai Rilevatori nominati dall’Ufficio comunale di Censimento (UCC). Aderire al censimento è un obbligo di legge

Ulteriori informazioni visitando la pagina dedicata.

 

 

 

(18 agosto 2025)

