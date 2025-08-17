Torino. Sequestrati oltre sei kg di stupefacenti a Barriera Milano

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino eritreo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del Commissariato di P.S. “Barriera Milano”, transitando su corso Svizzera, fermavano per un controllo un uomo, e una volta risaliti al suo luogo di residenza, che lo straniero si era rifiutati di indicare, si recavano subito presso l’alloggio.

In seguito alla perquisizione, venivano rinvenuti più di 6 kg di marijuana e quasi 13.000 euro in contanti di probabile provenienza illecita, oltre a vari strumenti atti al confezionamento e al taglio della sostanza. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Ulteriori indagini sono in corso.

(17 agosto 2025)

