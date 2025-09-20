Controlli ad alto impatto in Barriera Nizza: attività sospese e sanzioni

Giovedì pomeriggio ha avuto luogo nel quartiere Barriera Nizza un controllo straordinario del territorio ad “alto impatto” coordinato dalla Polizia di Stato congiuntamente a personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, dell’ASL-Spresal, dell’ ASL-SIAN e dell’Ispettorato del Lavoro.

L’attività è stata diretta da personale del Commissariato di P.S. Barriera Nizza, con l’ausilio di operatori del V Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, del Compartimento Polfer e di unità cinofile e ha riguardato, in particolare, il quartiere San Salvario e l’area del Lingotto. Cinque gli esercizi commerciali controllati, con sanzioni complessive elevate per 61374 €.

In particolare, in una pizzeria kebab in zona Lingotto, personale dell’Asl ha accertato la mancanza di requisiti igienico sanitari, disponendo la sospensione dell’attività, con contestuale distruzione di 24 kg di alimenti; personale dell’Ispettorato del Lavoro ha riscontrato la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto e diverse violazioni relative alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, comminando sanzioni per oltre 21500 €. Infine, personale della Polizia Municipale ha riscontrato diverse violazioni amministrative, per un importo di 3000 €.

In via Genova, personale dell’Asl procedeva alla sospensione di una seconda attività commerciale per l’omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo HACCP, con sanzioni per 2000 €; anche qui è stata riscontrata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto e la mancanza dell’autorizzazione per l’installazione di impianto di video sorveglianza, per un totale di 2337€. Ulteriori sanzioni amministrative, per oltre 1100 €, sono state elevate dalla Polizia Municipale, che ha proceduto alla rimozione di un dehor installato abusivamente.

Sanzioni per oltre 25000€ sono, invece, state elevate dalla Polizia Locale nei confronti del titolare di un ristorante etnico di via Berhollet, con contestuale sospensione dell’attività.

Altri due esercizi di vicinato sono stati sanzionati per oltre 5000 € per alcune violazioni di natura amministrativa, quali la mancata esposizione dei prezzi e dell’orario di apertura.

Infine, il personale di Polizia ha adottato due ordini di allontanamento, ex art 2 T.U.L.P.S., nei confronti di altrettante persone dal comportamento molesto e aggressivo che stazionavano nel quadrilatero San Salvario, ostacolandone la libera fruizione.

I controlli continueranno con cadenza regolare.

(20 settembre 2025)

