Politica. Dichiarazione della Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Gianna Pentenero sul “Buono Vesta”

“È già stato presentato un numero di domande pari a quelle finanziabili con il budget disponibile di 10 milioni di euro”: dopo mesi di campagne promozionali discutibili, nei quali Fratelli d’Italia ha spesso associato, illegittimamente, il proprio simbolo di partito a quello di un’iniziativa istituzionale della Regione, questa è la dicitura che le famiglie piemontesi possono leggere sulla pagina del Buono Vesta.

Il click day è durato mezz’ora e migliaia di famiglie che avrebbero avuto diritto a ricevere il contributo economico hanno così visto la loro domanda respinta. Già pochi minuti dopo la mezzanotte le code virtuali erano lunghissime, ed è stato evidente a tutti quanto avevamo già ribadito: la dotazione finanziaria di Vesta era chiaramente insufficiente.

Per capirlo bastava un semplice calcolo matematico. Con 10 milioni di euro e un importo medio di 1000 € per buono, solo 10.000 delle quasi 150000 famiglie aventi diritto avrebbero potuto beneficiare del contributo economico. La scelta di un click day per distribuire i fondi, poi, è inaccettabile, perché non risponde ai bisogni delle famiglie: il buono andrà a chi è stato più fortunato. Le politiche sociali sono una cosa seria, non una lotteria! Episodi come quello di Vesta non fanno altro che far crescere la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni, perché i cittadini e le cittadine questa mattina si sentono presi in giro, soprattutto dopo mesi di annunci. Avevamo espresso tutti questi dubbi alla Giunta e all’Assessore Marrone negli scorsi mesi, e ancora una volta lo scorso martedì durante la seduta del Consiglio Regionale

Eravamo stati, purtroppo, facili profeti; abbiamo già chiesto risposte a Marrone, che ci ha ignorato. Ma non ci fermiamo qui: la Giunta Regionale non può continuare a prendere in giro le famiglie piemontesi”.

Così si chiude la nota stampa di Gianna Pentenero, Presidente del Gruppo Pd in Consiglio Regionale Piemonte.

(20 settembre 2025)

