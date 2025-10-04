Controlli della Polizia a Torino, due arresti per rapina

Nei giorni scorsi si è svolto un controllo straordinario del territorio coordinato dalla Polizia di Stato con la collaborazione di personale della Polizia Municipale, dell’ASL-Spresa e dell’Ispettorato del Lavoro. L’attività è stata diretta da personale del Commissariato di P.S. Barriera Nizza.

Controllato un esercizio pubblico di corso Moncalieri nel quale sono state riscontrate diverse irregolarità: la Polizia Municipale ha emesso sanzioni per oltre 4.100 euro per carenze igienico-sanitarie e strutturali e per la mancanza di alcune certificazioni. Personale dell’Ispettorato del Lavoro ne ha, inoltre, sospeso l’attività, avendo riscontrato la presenza di sette lavoratori senza regolare contratto di assunzione, con l’emissione di una sanzione di oltre 18.000 euro. Nella circostanza, è stata riscontrata anche la presenza di un lavoratore gravato dal divieto di allontanarsi dall’abitazione proprio nelle ore in cui è stato effettuato il controllo.

Tre esercizi nel quartiere San Salvario, inoltre, sono stati sanzionati complessivamente per 480 euro per la vendita di alcolici dopo le ore 21.

Nel corso del servizio straordinario di controllo organizzato dalla Questura, due cittadini marocchini, di 39 e 20 anni, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato per essersi resi responsabili di rapina in concorso. I due, mentre erano a bordo di un autobus, avevano obbligato la vittima a consegnare il cellulare per poi fuggire, non prima di aver aggredito il malcapitato che cercava di recuperare il proprio telefono. La fuga, però, è stata interrotta in corso Moncalieri dall’intervento degli operatori della Polizia di Stato allertati dalle urla e impegnati nel servizio congiunto di controllo in zona.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida degli arresti, disponendo la custodia cautelare in carcere per entrambi. Le indagini continuano.

Informa una nota stampa.

(4 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





