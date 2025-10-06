Torino, sequestrati 9 kg di hashish

di Redazione Torino

La Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano di trentaquattro anni di Pinerolo (TO) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All’esito di un accurato servizio di osservazione, gli investigatori della Squadra Mobile torinese, avendo notato un insolito via vai presso l’abitazione dell’uomo, sita nel comune di Trana, a ovest di Torino, e ritenendo che lì potesse essere occultata della droga, hanno deciso di procedere a perquisizione.

A seguito di un’accurata ispezione, effettuata all’interno dell’alloggio ed estesa in seguito all’autovettura dell’italiano, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 9 kg di hashish confezionati in panetti e pronti per essere smerciati nell’hinterland torinese, oltre a materiale utile al confezionamento. Su alcuni involucri, abilmente occultati dietro lo sciacquone ed il battiscopa del bagno, erano presenti etichette con scritte in arabo e in inglese.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto, disponendo la misura degli arresti domiciliari.

(6 ottobre 2025)

