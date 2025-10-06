Pubblicità
5 C
Aosta
13.3 C
Milano
PubblicitàLenteContatto.it
Pubblicità
1 ora fa
HomePrima Pagina TorinoTorino, sequestrati 9 kg di hashish

Torino, sequestrati 9 kg di hashish

Gaiaitalia.com Notizie Torino
61
meno di 1 min
Pubblicità
Articolo precedente
Controlli della Polizia a Torino, due arresti per rapina
GAIAITALIA.COM TORINO anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
GAIAITALIA.COM TORINO anche su WHATSAPPIscrivetevi al nostro Canale Whatsapp
(repertorio)

di Redazione Torino

La Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano di trentaquattro anni di Pinerolo (TO) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All’esito di un accurato servizio di osservazione, gli investigatori della Squadra Mobile torinese, avendo notato un insolito via vai presso l’abitazione dell’uomo, sita nel comune di Trana, a ovest di Torino, e ritenendo che lì potesse essere occultata della droga, hanno deciso di procedere a perquisizione.

A seguito di un’accurata ispezione, effettuata all’interno dell’alloggio ed estesa in seguito all’autovettura dell’italiano, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 9 kg di hashish confezionati in panetti e pronti per essere smerciati nell’hinterland torinese, oltre a materiale utile al confezionamento. Su alcuni involucri, abilmente occultati dietro lo sciacquone ed il battiscopa del bagno, erano presenti etichette con scritte in arabo e in inglese. 

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto, disponendo la misura degli arresti domiciliari. 

 

 

(6 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 



Articolo precedente
Controlli della Polizia a Torino, due arresti per rapina
Torino
cielo sereno
6.8 ° C
8.3 °
5.4 °
78 %
1kmh
0 %
Lun
18 °
Mar
17 °
Mer
15 °
Gio
15 °
Ven
18 °
PubblicitàAttiva DAZN

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Torino, per i Revisori dei Conti: “Il bilancio della giunta Appendino non è corretto”

Gaiaitalia.com Notizie Torino -

Centomila persone al Torino Pride (ma non tutti sono d’accordo, anzi…)

Gaiaitalia.com Notizie Torino -