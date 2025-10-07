Alessandria. Accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

Le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni indicano temperature massime in linea con la media stagionale ma valori minimi sensibilmente più bassi. Per far fronte alla forte escursione termica attesa in città, il Sindaco di Alessandria ha firmato un’ordinanza che anticipa il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento.
Fino a martedì 14 ottobre 2025 compreso, sarà pertanto consentita l’accensione degli impianti termici alimentati a gas naturale destinati al riscaldamento, per un massimo giornaliero non superiore alla metà delle ore previste in via ordinaria ovvero 7 ore.
L’ordinanza potrà essere aggiornata nel caso di significative variazioni negative delle condizioni climatiche, al fine di garantire il necessario comfort termico alla cittadinanza.
(7 ottobre 2025)
