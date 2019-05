La Polizia arresta tre persone tra Torino ed Asti

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Piemonte

A Torino Porta Nuova, nel pomeriggio del 13 maggio scorso gli operatori Polfer del Settore Operativo, durante il pattugliamento della zona commerciale della stazione, hanno tratto in arresto un diciassettenne tunisino del cuneese in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere appena emessa dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta a sostituzione della misura del collocamento in comunità, già a carico del minorenne. nella mattina del 19 maggio gli agenti hanno tratto in arresto un 48 enne torinese, senza fissa dimora, destinatario di ordine di custodia cautelare in carcere appena emesso dal Tribunale di Torino e, successivamente, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Grosseto, un 39enne marocchino residente nel pistoiese.











(22 maggio 2019)

