Torino: 52enne fermata mentre rovista in un’auto

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Una donna di 52 anni, con precedenti di polizia, è stata arrestata per furto su autovettura dagli agenti della Squadra Volanti in via Goito. La cinquantaduenne è stata vista dal proprietario di un’autovettura parcheggiata nella via mentre rovistava nella sua auto. Quando gli agenti sono intervenuti la donna era ancora nell’auto con diversi oggetti riversi sul tappetino.

Nel corso della perquisizione, la donna è stata trovata in possesso di un coltellino multiuso, motivo per il quale, oltre ad essere arrestata per tentato furto aggravato, è stata denunciata in stato di libertà per il possesso dell’arma.

(10 settembre 2019)

©gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata