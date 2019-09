“Alleanze col PD non in discussione”, Chiara Appendino ha perso un giro

di Redazione #Lopinione twitter@torinonewsgaia #Torino

Trovo patetici, e più passa il tempo più questa sensazione cresce, coloro che in nome del ruolo che ricoprono e che spesso ritengono più importante di ciò che è realmente, lanciano frasi roboanti come se contassero sul serio qualcosa e non fossero, dal giorno successivo alla loro elezioni, sull’orlo del baratro, data la loro incapacità.

La Sindaca di Torino Chiara Appendino e la Sindaca di Torino Metropolitana Chiara Appendino, che spesso hanno votato in disaccordo l’una contro l’altra – la Sindaca di Torino votava una delibera e la Sindaca Metropolitana di Torino votata contro quella stessa delibera, una roba esilarante – ha perso un giro. Importante. Quel giro che ha portato al governo il suo Movimento, quello che l’ha eletta pensando di far bene, come gran parte dei torinesi che ora la vorrebbero senza carica e forse in Sri Lanka, insieme al PD.

Solo così potrebbe spiegarsi la sua opinione espressa il 12 settembre scorso, quando ha detto in soldoni che di alleanze col PD non se ne parla. Lo avrà detto come Sindaca di Torino o come Sindaca Metropolitana di Torino? Perché le due non vanno d’accordo e quindi una potrebbe smentire l’altra. E’ certo che all’Appendino che racconta di governare Torino, non andrebbe forse bene di essere sostenuta a Palazzo Civico – dato che la sua maggioranza cade a pezzi – da quel PD che ha sconfitto e con le cui delibere ha giocato a fare Quella Brava per mesi. Poi anche per lei giunse il momento di decidere da sola e furono guai… Qualcuno anche giudiziario.

