Torino, lotta allo spaccio degli stupefacenti sul lungo Dora. Quattro arresti e duecento grammi di stupefacente sequestrato

di Redazione, #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Tra le giornate di martedì e mercoledì scorso, il Personale della Squadra Volante ha effettuato specifici servizi di controllo sul Lungo Dora Savona e nelle vie limitrofe, volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Quattro sono state le persone arrestate: si tratta di cittadini extracomunitari di provenienza centro africana, tutti irregolari sul territorio nazionale. I pusher usavano diversi escamotage per trasportare, nascondere e cedere la droga. In un caso, lo spacciatore, un senegalese di 25 anni, si spostava a bordo di un taxi, non riuscendo tuttavia a sfuggire al servizio di osservazione effettuato dalla Volante; l’uomo è stato trovato in possesso di ben 170 grammi di cocaina.

In un altro caso, gli agenti hanno nitidamente visto un ventunenne somalo nascondere qualcosa alla base di un albero posizionato di fronte ad alcune panchine del lungo Dora e coprire quanto riposto con del fogliame, per poi stazionare nei pressi, in attesa di qualcuno. Sotto le foglie, gli operatori rinvenivano 36 grammi di marijuana, suddivisa in 6 involucri di plastica.

Altri 10 grammi di marijuana sono stati invece sequestrati a carico di altri due pusher, due cittadini gambiani di 25 e 31 anni, sorpresi a cedere delle dosi a dei cittadini italiani, che sono stati sanzionati amministrativamente in merito.

(29 ottobre 2019)

@gaiaitalia.com 2019 – diritti riservati, riproduzione vietata